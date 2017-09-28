В правительстве назвали сумму задолженности "ВИМ-Авиа"

Самолет Airbus A319 авиакомпании ВИМ-Авиа в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Самолет Airbus A319 авиакомпании ВИМ-Авиа в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Архивное фото

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Общая задолженность авиакомпании "ВИМ-Авиа" за услуги, топливо, аэропортовое и наземное обеспечение полетов составляет порядка 1,3 миллиарда рублей, говорится в распоряжении правительства РФ.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась в минувшие выходные. Авиакомпания в понедельник официально призналась, что не имеет финансов для продолжения работы и прекращает выполнять чартеры. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании.

"К настоящему времени общая задолженность авиакомпании за выполненные работы, оказанные услуги по поставке авиационных горюче-смазочных материалов, по аэропортовому и наземному обеспечению полетов составляет порядка 1,3 миллиарда рублей", — говорится в распоряжении в четверг.

Согласно сообщению, из-за сформировавшейся задолженности за наземное обслуживание воздушных судов авиакомпании, техническое обслуживание, предоставление горюче-смазочных материалов, бортовое питание и аэронавигационное обслуживание аэропорты отказываются обслуживать самолеты авиакомпании, что препятствует перевозке пассажиров.