Банки под угрозой: хакеры еженедельно атакуют финансовые организации

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Российские банки подвергаются кибератакам 2-3 раза в неделю, причем мошенникам "интересны" не только финансовые организации из топ-100, но и не столь крупные участники рынка, сообщил журналистам замначальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев.
"Они (атаки — ред.) направлены на всех участников. Конечно, чем больше масштаб, тем ярче могут быть последствия. Но реально интересны все", — сказал Сычев, отвечая на вопрос журналиста, направлены ли атаки на топ-100 банков.
Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России выявил, что в первом квартале 2017 года резко выросла активность целевых атак на банки. Если во втором полугодии 2016 года было зафиксировано всего 8 таких атак, то в первом квартале 2017 – уже 10, во втором квартале – 29, в третьем квартале (без учета сентября) — 14 атак.
Активные атаки
Наибольшую активность мошенники проявляли во втором квартале 2017 года – было зафиксировано 106 нецелевых атак, 29 целевых и 12 DDoS-атак, следует из отчета ФинЦЕРТ.
"Самый спокойный месяц в году — август. На эту динамику влияют ещё дополнительные факторы — активность той или преступной группировки, она зависит от разных вариаций", — объяснил Сычев причины снижения активности хакеров в третьем квартале 2017 года.
Наиболее распространенный тип атак – нецелевые атаки. Специалисты ФинЦЕРТ зафиксировали 352 атаки подобного характера за третий квартал 2016 года – третий квартал 2017 года, следует из отчета.
Мошенники также активно используют массовые рассылки почтовых сообщений, содержащих загрузчики вредоносного ПО. Излюбленным вариантом является массовая рассылка писем с вложением-вирусом – они составляют 73% от всех вредоносных массовых рассылок, следует из отчета ФинЦЕРТ. Популярными среди мошенников также являются массовые рассылки со ссылками внутри сообщения (18%).
Самым используемым вредоносным ПО является Trojan.Downloader, которая загружает и устанавливает на компьютер различные вредоносные программы. По сравнению с предыдущим отчетным периодом доля подобных вложений увеличилась на 5 п.п. и составила 58% от всех вредоносных программ, используемых злоумышленниками.
45.5%Да, хакеры начинают действовать все изощреннее
21.0%Нет, я знаю, как защитить себя от хакеров
33.5%Не боюсь, но планирую лучше защитить свои устройства
Согласно экспертам ФинЦЕРТ, в отчетный период также вырос интерес злоумышленников к атакам на банкоматы — логическим и физическим. Среди основных видов атак — скимминг, шимминг, блэк-бокс.
Основной тренд логических атак во второй половине 2016 года и первой половине 2017 года – использование ПО Cobalt Strike, изначально предназначенного для проведения тестирования на проникновение, говорится в исследовании. В данном случае Cobalt Strike – это средство для получения удаленного доступа к банкоматам и передачи на них ПО для выдачи денежных средств. По состоянию на 1 сентября 2017 года ФинЦЕРТ известны по меньшей мере два факта атак описанным методом.
Вредоносные домены
Существенную угрозу для кредитных организаций представляют и домены, с которых рассылаются вредоносные коды и осуществляются мошеннические действия.
Авторы исследования указали, что в среднем за месяц разделегированию подлежат около 50 доменов, находящихся в различных зонах.
Наибольшее количество разделегированных доменов приходится на сферу Р2Р переводов, то есть осуществляемых физическими лицами переводами с карты на карту – за отчетный период их насчитывается 84 домена. На сферу страховых компаний приходится 45 разделегированных доменов, на лжебанки – 44, на финансовые пирамиды – 39.