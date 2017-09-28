На заседании правительства не обсуждали ситуацию вокруг "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Ситуация вокруг авиакомпании "ВИМ-Авиа" на заседании правительства в четверг не обсуждалась, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

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"Нет", — ответил он на соответствующий вопрос.

Глава РСПП Александр Шохин, который также присутствовал на заседании правительства, также сказал, что ситуация данной авиакомпанией не обсуждалась.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась в минувшие выходные. Авиакомпания в понедельник официально призналась, что не имеет финансовых средств для продолжения деятельности и прекращает выполнять чартерные рейсы. Однако регулярные полеты авиакомпания пока продолжает осуществлять. Вопрос с перевозкой ее пассажиров контролируется на уровне Росавиации и Минтранса.

Вечером в среду Минтранс сообщил, что глава министерства Максим Соколов достиг договоренностей с аэропортами и топливозаправочными компаниями о бесперебойном обслуживании всех рейсов "ВИМ-Авиа", перевозка пассажиров регулярных рейсов будет осуществляться вплоть до 15 октября.

Также СМИ сообщили, что "ВИМ-Авиа" получит от государства 500 миллионов рублей в качестве возврата НДС за третий квартал. На покрытие этого кассового разрыва авиакомпании якобы и нужен был кредит — с июня велись переговоры о 300 миллионах рублей с банком "Зенит" и 200 миллионах рублей с "Абсолют банком".

В четверг официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила журналистам. Что генеральный директор и главный бухгалтер авиакомпании "ВИМ-Авиа" задержаны по делу о мошенничестве, а совладельцы бежали за границу.