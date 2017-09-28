На заседании правительства не обсуждали ситуацию вокруг "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Ситуация вокруг авиакомпании "ВИМ-Авиа" на заседании правительства в четверг не обсуждалась, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
11.4%Репутация и надежность, стоимость билета не имеет значения
34.4%Соотношение цены и качества услуг
25.4%Личный опыт, предпочитаю летать проверенными авиалиниями
28.8%Низкая цена билета для меня - решающий фактор
Глава РСПП Александр Шохин, который также присутствовал на заседании правительства, также сказал, что ситуация данной авиакомпанией не обсуждалась.
Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась в минувшие выходные. Авиакомпания в понедельник официально призналась, что не имеет финансовых средств для продолжения деятельности и прекращает выполнять чартерные рейсы. Однако регулярные полеты авиакомпания пока продолжает осуществлять. Вопрос с перевозкой ее пассажиров контролируется на уровне Росавиации и Минтранса.
Вечером в среду Минтранс сообщил, что глава министерства Максим Соколов достиг договоренностей с аэропортами и топливозаправочными компаниями о бесперебойном обслуживании всех рейсов "ВИМ-Авиа", перевозка пассажиров регулярных рейсов будет осуществляться вплоть до 15 октября.
В четверг официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила журналистам. Что генеральный директор и главный бухгалтер авиакомпании "ВИМ-Авиа" задержаны по делу о мошенничестве, а совладельцы бежали за границу.