АСВ отозвало из суда иск о банкротстве авиакомпании "ВИМ-авиа"

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) приняло решение отозвать иск о банкротстве авиакомпании "ВИМ-Авиа" до определения позиции правительства по этому вопросу, сообщается на сайте агентства.

В четверг источник, близкий к руководству перевозчика, заявил РИА Новости, что авиакомпания "ВИМ-Авиа" ожидает отзыва Агентством по страхованию вкладов иска о банкротстве в случае получения госгарантий. Ранее Мосстройэкономбанк в лице конкурсного управляющего госкорпорации Агентства по страхованию вкладов подал в арбитражный суд Татарстана заявление о признании "ВИМ-Авиа" банкротом. Сумма исковых требований составляла 88,347 миллиона рублей. Исковое заявление было подано 26 сентября.

"Учитывая возникшую социальную напряжённость, связанную с деятельностью ООО "Авиакомпания "ВИМ-Авиа", конкурсный управляющий банком принял решение обратиться в суд с ходатайством о возвращении заявления до определения позиции правительства. Данные действия позволят соблюсти законные интересы граждан и принять наиболее эффективные решения для всех участников ликвидационного процесса", — говорится в сообщении.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась в минувшие выходные. Авиакомпания в понедельник официально призналась, что не имеет финансов для продолжения работы и прекращает выполнять чартеры. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. Перевозка пассажиров регулярных рейсов "ВИМ-Авиа" будет осуществляться до 15 октября, с 16 октября — прекратится. Министр транспорта РФ в четверг провел очередное заседание оперативного штаба по организации перевозок пассажиров авиакомпании "ВИМ-Авиа".