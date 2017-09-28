Forbes составил список крупнейших частных компаний в России

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. "Лукойл", "Магнит" и X5 Retail Group заняли первые три строчки в рейтинге крупнейших частных компаний России, составленном журналом Forbes.

При составлении рейтинга учитывалась выручка компаний за год. Так, по итогам 2016 года у "Лукойла" она составила 4,7 триллиона рублей, у "Магнита" — 1,074 триллиона рублей, у X5 — 1,034 триллиона рублей.

Четвертое место заняла компания "Сургутнефтегаз" с 1,006 триллиона рублей. На пятом расположилась торговая компания "Мегаполис". Veon (ранее — Vimpelcom Ltd., владеет российским "Вымпелкомом") занял шестое место, "Татнефть" — седьмое. "Норникель", "Новатэк" и "Русал" замкнули первую десятку.

"Стабилизация российской экономики нашла отражение в рейтинге: отрицательную динамику выручки по итогам 2016 года показали 40 участников списка, годом ранее таких было пятьдесят. Общая выручка компаний увеличилась на 4,9% — до 32,2 триллиона рублей. Средний возраст предприятий — 21 год. В 200 крупнейших компаниях России работают 3,3 миллиона человек", — отмечают в издании.

В этом году Forbes впервые включил в рейтинг банки и страховые компании. В списке представлено 19 финансовых организаций с совокупной выручкой 1,8 триллиона рублей и средним ростом 17,9%. Крупнейший представитель сектора, банк "ФК Открытие", вошедший в рейтинг с выручкой 287,7 миллиарда рублей, появился в нем в первый раз.

"Среди отраслей победителем 2016 года стало машиностроение, в среднем выручка предприятий отрасли выросла на 22,3%. "Ростсельмаш", занимающий в стране 65% рынка производства сельхозтехники, стал лидером и по росту выручки (42%). Более четверти рейтинга приходится на торговые компании, их выручка выросла в среднем на 17,8%, годом ранее этот показатель был всего 8,7%", — отмечает издание.