Продукция "ФосАгро-Череповец" прошла сертификацию по стандартам IFA

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Крупнейшее в Европе предприятие по выпуску минеральных фосфорсодержащих удобрений АО "ФосАгро-Череповец" (группа "ФосАгро") успешно прошло сертификационный аудит Группы SGS на соответствие требованиям стандарта "Protect and Sustain" Международной ассоциации производителей минеральных удобрений (IFA), сообщает пресс-служба "ФосаАгро".

В область сертификации вошла деятельность по проектированию, разработке, производству, продаже и дистрибуции аммиака, комплексных минеральных удобрений, аммиачной селитры и карбамида.

Стандарт "Protect and Sustain" был разработан IFA при поддержке SGS в 2010 году для компаний-членов ассоциации с целью их соответствия высоким стандартам качества, безопасности и надежности путем внедрения наилучших отраслевых практик и технологий.

"Компания получила объективную независимую оценку своей деятельности в области контроля качества продукции, безопасных условий производства, логистики и сбыта, взаимодействия с потребителями. Мы и дальше будем придерживаться высоких стандартов в организации производственных процессов и корпоративного управления, чтобы наша качественная экологически чистая продукция, насчитывающая уже 35 различных марок удобрений, оставалась конкурентоспособной не только на приоритетном российском, но и еще и рынках 100 стран мира", — приводится в сообщении комментарий генерального директора ПАО "ФосАгро", вице-президента IFA по Восточной Европе и Центральной Азии Андрея Гурьева.