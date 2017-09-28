Российские инвесторы проявляют интерес к Республике Гвинея, заявил Путин

НОВО-ОГАРЕВО, 28 сен — РИА Новости. Российские инвесторы проявляют интерес к рынку Республики Гвинея, заявил президент РФ Владимир Путин.

В четверг глава государства в своей подмосковной резиденции принял президента Гвинейской Республики Альфу Конде. Российский лидер отметил, что дипломатическим отношениям двух стран исполняется 60 лет. Он также сообщил, что уровень товарооборота увеличился в два раза.

"Российские инвесторы проявляют интерес к экономике вашей страны. Только одна из компаний "РУСАЛ" вложил около 300 миллионов долларов", — заявил Путин.

Он подчеркнул, что ему приятно встретиться с Конде не только как с президентом, но и как с председателем Африканского союза.

В свою очередь Конде сообщил, что рассчитывает на приход новых российских инвесторов на рынок республики и также отметил большой туристический потенциал Гвинеи. "Я очень рассчитываю на то, что вы будете содействовать тому, чтобы не только те компании, которые уже присутствуют на нашем рынке, но и дополнительные инвесторы пришли на наши рынки", — сказал лидер Гвинеи.