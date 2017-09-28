МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. У Швеции нет юридических оснований блокировать "Северный поток-2", хотя Стокгольм считает, что этот проект может негативно отразиться на энергобезопасности Евросоюза, заявил РИА Новости посол Швеции в Москве Петер Эриксон.

Ранее Россия подала шведским властям заявку на прокладку газопровода "Северный поток-2". Представитель компании Nord Stream 2 AG в Швеции Ларс Грёнстедт выразил надежду на то, что шведские власти рассмотрят заявку до конца года.

"У нас очень маленькие юридические возможности препятствовать, даже если бы мы хотели. Может быть, у "Северного потока–2" есть отрицательные последствия для энергетической безопасности ЕС, но юридических оснований сказать "нет" у нас нет", — заявил он в интервью РИА Новости.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год из России в Германию через Балтийское море. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Компания Nord Stream 2 AG создана для планирования, строительства и дальнейшей эксплуатации газопровода.

Морской газопровод пройдет через территориальные и/или исключительные экономические зоны нескольких стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря. Среди них — Россия, Финляндия, Швеция, Дания и Германия. Кроме того, в соответствии с конвенцией Эспо в международных консультациях по проекту участвуют также Польша, Литва, Латвия и Эстония.