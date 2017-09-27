Сумма требований Нафтогаза по активам в Крыму может вырасти до 8$ млрд

РОТТЕРДАМ (Нидерланды), 27 сен – РИА Новости. "Нафтогаз Украины" ожидает решения суда по иску об активах в Крыму к концу 2018 года, сумма требований украинской стороны может врасти до 8 миллиардов долларов, заявил РИА Новости коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в кулуарах Европейского газового саммита.
Как пояснил Витренко в Роттердаме, арбитраж, когда будет готов вынести решение, может попросить стороны предоставить обновленные требования. "И там мы просто пересчитываем проценты на определенную дату. Вот как это делается", — пояснил он РИА Новости. То есть, компания в итоге будет просить компенсацию в размере 5 миллиардов долларов плюс проценты, подтвердил Витренко.
До вхождения Крыма в состав России "Нафтогазу" принадлежал "Черноморнефтегаз", снабжающий газом жителей полуострова. Однако после референдума о присоединении Крыма к РФ расположенное на полуострове имущество "Черноморнефтегаза" и "Укртрансгаза" (владеет газотранспортной сетью) по решению местного парламента было национализировано и внесено в уставной капитал новой компании — Крымского республиканского предприятия "Черноморнефтегаз".