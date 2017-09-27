Сумма требований Нафтогаза по активам в Крыму может вырасти до 8$ млрд

РОТТЕРДАМ (Нидерланды), 27 сен – РИА Новости. "Нафтогаз Украины" ожидает решения суда по иску об активах в Крыму к концу 2018 года, сумма требований украинской стороны может врасти до 8 миллиардов долларов, заявил РИА Новости коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в кулуарах Европейского газового саммита.

"Нафтогаз Украины" в суде в Гааге потребовал от России возместить 5 миллиардов долларов убытков в связи с вопросом активов в Крыму. В сообщении украинской компании отмечалось, что исковое заявление о возмещении убытков подали "Нафтогаз" и шесть компаний, входящих в группу "Нафтогаз". Заявление подано в трибунал, сформированный при Постоянной палате Третейского суда (Permanent Court of Arbitration, PCA) — международный арбитражный суд, расположенный в Гааге. Как сообщал Витренко в 20-х числах сентября, сумма исковых требований с учетом процентов составляет около 7 миллиардов долларов.

Как пояснил Витренко в Роттердаме, арбитраж, когда будет готов вынести решение, может попросить стороны предоставить обновленные требования. "И там мы просто пересчитываем проценты на определенную дату. Вот как это делается", — пояснил он РИА Новости. То есть, компания в итоге будет просить компенсацию в размере 5 миллиардов долларов плюс проценты, подтвердил Витренко.

"Решение ожидается к концу 2018 года. К тому времени (будет) пять (миллиардов долларов) плюс 2 миллиарда процентов уже набежало, плюс еще набежит миллиард, то есть будет приблизительно 8 миллиардов", — сказал он, подтвердив, что итоговая сумма иска составит порядка 8 миллиардов долларов.

До вхождения Крыма в состав России "Нафтогазу" принадлежал "Черноморнефтегаз", снабжающий газом жителей полуострова. Однако после референдума о присоединении Крыма к РФ расположенное на полуострове имущество "Черноморнефтегаза" и "Укртрансгаза" (владеет газотранспортной сетью) по решению местного парламента было национализировано и внесено в уставной капитал новой компании — Крымского республиканского предприятия "Черноморнефтегаз".