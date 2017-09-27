Нарезной уже не тот: что происходит с качеством хлеба в России

Почти 20% нарезных батонов изготавливается с нарушениями. К такому выводу пришли эксперты Роскачества, проверив самый популярный хлеб в России. Эксперты заверили: вся продукция в Центральной России безопасна, но часть ее далека от стандартов качества. О том, как делают сейчас хлеб в России, почему он быстро плесневеет, и о чем расскажут косые надрезы на поверхности батона, - в материале РИА Новости.

Где проверяли

В планах Роскачества – до конца года исследовать популярные нарезные батоны во всех регионах России. А начали они с Центрального федерального округа. В ходе первого этапа на экспертизу отправили 65 образцов нарезного хлеба из Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Московской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской и Ярославской областей, и из Москвы. Их проверяли по 48 параметрам качества и безопасности.

В 42% случаев товар оказался высококачественным — его свойства даже превысили заявленные параметры ГОСТов. Еще 40% исследованных батонов признали безопасными как соответствующие требованиям законодательства. А в 12 случаях (это примерно 18,5% проверенного хлеба) возникли вопросы к качеству.

Пестициды и картофельная палочка?

Одна из самых распространенных болезней хлеба – картофельная.

Если недобросовестный производитель нарушает режимы технологии производства, картофельная палочка начинает обильно размножаться и вредная микрофлора переходит в муку.

"В результате возникает картофельная болезнь: мякиш хлеба проваливается, становится липким и тягучим, появляется отвратительный запах. Есть такой хлеб невозможно", пояснила Роскачеству директор Всероссийского научно-исследовательского института зерна и продуктов его переработки Елена Мелешкина.

Помимо картофельной палочки, батоны проверяли на наличие пестицидов, тяжелых металлов, токсичных элементов, плесеней. Впрочем, ничего из перечисленного в хлебе обнаружено не было - его признали полностью безопасным.

Отбеливатели и консерванты

Чтобы угодить покупателям, производители нередко идут на различные ухищрения. Например, потребители любят, чтобы мякиш был белым, а при нормальном процессе производства он получается сероватым. Поэтому его отбеливают – в ход идут комплексные улучшители. Они же дают и объем и красивую корочку. Здесь кроется опасность – в их составе могут быть химические отбеливатели, которые в России запрещены.

Эксперты уверяют: на хлебозаводе муку отбеливать точно не будут – это долгий процесс, но, вот на мельнице, возможно "кто-то найдется".

Запрещено в хлеб добавлять и красители. Впрочем, специалисты не исключают, что производители могут осветлять муку, например, с помощью пероксида кальция – такая добавка официально разрешена.

Кроме того, при производстве хлеба с увеличенным сроком хранения - более 10 суток производителям разрешено использовать консервант – сорбиновую кислоту (сорбаты).

Среди исследованных образцов ни "подкрашенных", ни "отбеленных" батонов не оказалось. А вот следы сорбиновой кислоты были обнаружены в шести образцах. Как объяснили специалисты, нарушением это не является, но такие товары уже не могут претендовать на государственный Знак качества.

Российский знак качества, утверждённый Минпромторгом в 2014 году Российский знак качества, утверждённый Минпромторгом в 2014 году

Пористость и жир

Важный параметр оценки качества хлеба – органолептические показатели – это цвет, форма, рисунок на поверхности, запах, вкус и состояние мякиша хлеба. Пористость мякиша оказалась "слабым звеном" среди всех этих показателей. Выяснилось, в 12 случаях производители не соблюдали нужные параметры.

Качественный нарезной батон должен быть мелкопористым, а крупная пористость – прямое несоответствие ГОСТу.

Другим проблемным показателем стала массовая доля жира. Жир обязательно должен присутствовать в хлебе – для этого добавляют маргарин, но при нарушениях вместо него кладут подсолнечное масло. Большего всего нарушений по количеству в хлебе жира пришлась на Москву и Московскую область – его оказалось недостаточно.

Тогда и сейчас

Все мы помним запах хлеба из детства, и многие потребители уверены: в советские времена, ГОСТы, применяемые к производству продукта номер один были гораздо жестче, и качество хлеба - намного выше. Производители, впрочем уверяют: хлебопромышленная отрасль подвергается очень жесткой стандартизации, а предприятия, ориентирующиеся на массовые сорта хлеба, регулярно проходят проверки.

Поэтому и различные страшилки, например, то, что хлеб пекут из фуражной муки, не имеют под собой оснований (этот миф, развенчало, в частности, исследование Роскачества).

"Перед тем, как выпустить каждую булку, мы должны пройти многоступенчатую систему проверок – начиная от производства и заканчивая заходом со своим продуктом в торговую сеть. Поэтому за наш хлеб нам не стыдно", - отметил Александр Комаров, советник управлящего ОАО Владимирский хлебокомбинат (основной бренд - "Золотой колобок").

Как выбрать хороший батон

Если присмотреться к хлебу, можно попытаться на глаз определить, стоит ли его брать, или лучше оставить на полке.

Одна из отличительных особенностей качественного хлеба – он способен быстро восстанавливать свою форму после легкого нажатия. Поверхность его должна быть гладкой – без подрывов и трещин. Срок годности нарезного батона, упакованного в полиэтиленовый пакет – трое суток. Батон без какой-либо упаковки будет годен только 24 часа.

Если в упаковке с батоном есть конденсат – его лучше не брать. Это значит, что после выпечки его недостаточно охладили. Повышенное содержание влаги приведет к тому, что хлеб быстро заплесневеет.

В первую очередь, проявит себя хлеб зараженный "картофельной палочкой": при повышенной влажности его мякиш потемнеет, станет липким, и будет неприятно пахнуть.

Нет смысла пытаться продлить жизнь заплесневшего батона, срезая с него плесень: он содержит миотоксины, которые обладают канцерогенным действием. Поэтому поджаривание в тостере и другие реанимационные мероприятия не помогут – такой хлеб придется выбросить.

Следует помнить, что есть разница между заводскими батонами и хлебом из мини-пекарен. Последние обычно, более объемные и с более "ватным" мякишем. Такой хлеб готовят обычно по "ускоренной технологии", и годен он, как правило, только в течение суток.