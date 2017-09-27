"ВИМ-Авиа" попросила срочно предоставить госгарантии для оплаты топлива

Самолет Boeing 777-200 авиакомпании ВИМ-Авиа в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге

Самолет Boeing 777-200 авиакомпании ВИМ-Авиа в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. "ВИМ-Авиа" обратилась к властям РФ с просьбой рассмотреть возможность срочного предоставления госгарантий для оплаты топлива, говорится в сообщении авиакомпании.

Ранее источник сообщил РИА Новости, что перевозчик просит госгарантии на сумму 800-840 миллионов рублей.

"Руководство авиакомпании обратилось с просьбой рассмотреть возможность срочного предоставления госгарантий для оплаты топлива для вывозных рейсов", — отмечается в сообщении.

Авиакомпания в понедельник официально призналась, что не имеет финансовых средств для продолжения деятельности и прекращает выполнять чартерные рейсы. Однако регулярные полеты "ВИМ-Авиа" пока продолжает осуществлять. Вопрос с перевозкой ее пассажиров контролируется на уровне Росавиации и Минтранса.

Замглавы Минтранса РФ Валерий Окулов заявил, что сейчас идет подсчет общей задолженности перевозчика. Первоначальная сумма долга перед аэропортом "Домодедово" была около 500 миллионов рублей, однако эти цифры растут, говорил он.