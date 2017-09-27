Орешкин высказался о восстановлении потерь доходов граждан

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. России потребуется несколько лет, чтобы восстановить потери реальных доходов населения, произошедшие в 2014 и 2015 годах, считает министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Нужно понимать, что нам потребуется несколько лет, чтобы восстановить потери доходов населения кризисных 2014-2015 годов", — сказал Орешкин, выступая в среду в Совете Федерации в рамках правительственного часа.

Он также подчеркнул, что текущий рост доходов населения основан не на конъюнктуре нефтяных цен, а на росте производительности труда.

По словам Орешкина, рост реальных зарплат в 2017 году превысит 3%, а в следующем году превысит 4%. "(Это произойдет — ред.) в том числе благодаря таким решениям, как рост зарплат в бюджетном секторе, который должен стать максимальным за последние несколько лет; сыграет свою роль и повышение МРОТ", — добавил глава Минэкономразвития.