Орешкин сравнил биткоин с "МММ"

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин сравнил котировки биткоина с динамикой стоимости акций крупнейшей в истории РФ финансовой пирамиды "МММ", призвал россиян аккуратно относиться к инвестициям в криптовалюты.
7.9%Да, осваиваю новые способы накоплений
37.5%Нет, не доверяю криптовалюте
25.7%А что это?
28.9%У меня нет сбережений
"Здесь есть очень высокие риски для того, кто в это инвестирует. Понятно, что государство не сможет защитить этих людей. Они действуют абсолютно на свой страх и риск. Я просто призываю всех очень аккуратно относиться к таким историям", — добавил министр.