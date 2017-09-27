Орешкин сравнил биткоин с "МММ"

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин сравнил котировки биткоина с динамикой стоимости акций крупнейшей в истории РФ финансовой пирамиды "МММ", призвал россиян аккуратно относиться к инвестициям в криптовалюты.

У вас есть биткоины? Да, осваиваю новые способы накоплений

Нет, не доверяю криптовалюте

А что это?

У меня нет сбережений Результаты 7.9% Да, осваиваю новые способы накоплений

37.5% Нет, не доверяю криптовалюте

25.7% А что это?

28.9% У меня нет сбережений Все опросы Голосовать

"То, что мы видим, например, с биткоином, та информационная волна, что идет вокруг всей этой истории, вовлеченность граждан, не являющихся квалифицированными инвесторами, — несет опасность. Потому что если посмотреть на динамику стоимости биткоина — она очень похожа на динамику стоимости акций МММ", — сказал Орешкин, выступая в среду в Совете Федерации в рамках правительственного часа.

"Здесь есть очень высокие риски для того, кто в это инвестирует. Понятно, что государство не сможет защитить этих людей. Они действуют абсолютно на свой страх и риск. Я просто призываю всех очень аккуратно относиться к таким историям", — добавил министр.