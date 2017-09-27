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Экономика

Россия поднялась на пять строчек в рейтинге конкурентоспособных экономик

01:3727.09.2017
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкРоссия. Архивное фотоРоссия. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Россия за год поднялась на пять строчек в рейтинге конкурентоспособных экономик мира, заняв 38 место из 137 стран, говорится в "Отчете по глобальной конкурентоспособности 2017-2018" Всемирного экономического форума (ВЭФ). Первое место девятый год подряд занимает Швейцария.

Логотип агентства Fitch Ratings. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Отчет — это ежегодно проводимый анализ факторов, влияющих на производительность и процветание стран. Согласно индексу глобальной конкурентоспособности (ИГК), девятый год подряд Швейцария остается наиболее конкурентоспособной экономикой в мире, за ней с небольшим отрывом следуют США и Сингапур (третье и второе место, соответственно, годом ранее).

Следом за ними идут Нидерланды и Германия, сохранившие за год свои позиции, Гонконг (9 место в предыдущем рейтинге), Швеция (10 место), Великобритания (6 место), Япония (7 место) и Финляндия (8 место).

Китай по-прежнему остается самой конкурентоспособной экономикой среди развивающихся рынков БРИКС, поднявшись на один уровень до 27 места.

"Глобальная конкурентоспособность будет все больше определяться инновационным потенциалом страны. Таланты будут становиться более важным (ресурсом – ред.), чем капитал, и поэтому мир движется от эпохи капитализма в эпоху "талантизма". Страны, готовые к четвертой промышленной революции и одновременно укрепляющие свои политические, экономические и социальные системы, станут победителями в конкурентной гонке будущего", — прокомментировал результаты отчета Клаус Шваб, основатель ВЭФ.

Конкурентоспособность России

"В рейтинге стран по Индексу глобальной конкурентоспособности Россия поднялась на 5 строчек по сравнению с прошлым годом и заняла 38-е место среди 137 стран. В общей сложности с 2012 года место России в данном рейтинге выросло на 29 позиций", — приводятся в отчете слова координатора программы по конкурентоспособности в РФ ВЭФ Алексея Праздничных.

Рейтинговое агентство Moody's. Архивное фото
© AFP 2017 / Emmanuel Dunand
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В рейтингах 137 стран по 12 слагаемым конкурентоспособности присутствие России в верхней половине рейтингов отмечается для таких индексов как "Размер рынка" (6-е место), "Инфраструктура" (35-е место), "Эффективность рынка труда" (60-е место), "Здоровье и начальное образование" (54-е место), "Макроэкономическая среда" (53-е место), "Высшее образование и профессиональная подготовка" (32-е место), "Технологический уровень" (57-е место), "Инновационный потенциал" (49-е место).

В нижней половине рейтингов Россия оказалась по таким слагаемым конкурентоспособности как, "Конкурентоспособность компаний" (71-е место), "Эффективность рынка товаров и услуг" (80-е место), "Общественные институты" (83-е место) и "Развитость финансового рынка" (107-е место).

Рейтинговое агентство Fitch Ratings. Архивное фото
© AFP 2017 / Miguel Medina
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Относительно низкая развитость финансового рынка уже второй год подряд является наиболее слабым местом конкурентоспособности России. Главной причиной роста в этом году было значительное улучшение макроэкономической ситуации (рост позиции с 91-го до 53-го места), в первую очередь, за счет сокращения инфляции и роста сбережений.

Дополнительными факторами роста стали развитие цифровой экономики, в частности, за счет увеличения проникновения интернета и услуг мобильной связи, повышение охвата населения высшим образованием и рост оценки руководителями компаний качества образования, повышение инновационного потенциала и конкурентоспособности компаний, а также улучшение институциональных факторов. "Ключевыми проблемами для развития бизнеса в России, согласно докладу, стали такие факторы как коррупция и недоступность финансирования", — считают авторы исследования.

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