Аналитик подсчитал необходимую для "ВИМ-Авиа" госпомощь

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Авиакомпании "ВИМ-Авиа", которая прекратила выполнять чартерные рейсы из-за финансовых проблем, потребуется государственная помощь в размере 10 миллионов долларов, заявил РИА Новости начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась в минувшие выходные. Авиакомпания в понедельник официально призналась, что не имеет финансовых средств для продолжения деятельности и теперь прекратит выполнять чартерные рейсы. Вопрос с перевозкой ее пассажиров контролируется на уровне Росавиации и Минтранса. В частности, принято решение о переводе рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" из аэропорта "Домодедово" во "Внуково".

"Появились первые оценки, что потребуется помощь от государства в размере 10 миллионов долларов. Надо вывезти около 100 тысяч пассажиров, порядка 500 рейсов. Полагаю, что государственная помощь, в том числе, гарантии, будут не более 20% от суммы", — считает Ващенко.

Что касается оплаты перелетов российских и иностранных пассажиров, продолжил он, то не исключено, что часть потерь должны будут взять на себя туроператоры, которым предложат за свой счет вывезти клиентов и потом самостоятельно разбираться с "ВИМ-Авиа".

"А вот топливным компаниям, аэропортам придется обращаться в суд, чтобы получить шанс на выплаты. Туроператоры по закону представляют авиакомпании банковскую гарантию или иной финансовый документ. "ВИМ-Авиа" эти средства, судя по всему получила, но обязательств выполнить не смогла. Операторы вправе потребовать возместить убытки и выплатить неустойку, но в случае банкротства авиакомпании, вопрос в том, что они получат, риторический. Эти требования удовлетворяются в последнюю очередь", — отметил аналитик.

Ранее Росавиация сообщила, что российские авиакомпании, готовые перевезти пассажиров "ВИМ-Авиа" на внутренних регулярных рейсах, получат из бюджета около 200 миллионов рублей.