МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Около 200 миллионов рублей будет выделено из федерального бюджета авиакомпаниям, которые перевезут пассажиров "ВИМ-Авиа" на внутренних регулярных рейсах, говорится в сообщении Росавиации.
11.3%Репутация и надежность, стоимость билета не имеет значения
36.8%Соотношение цены и качества услуг
27.2%Личный опыт, предпочитаю летать проверенными авиалиниями
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Ранее "ВИМ-Авиа" из-за финансовых проблем прекратила выполнять чартерные рейсы.
"Согласовано решение о выделении около 200 миллионов рублей в федеральном бюджете следующего года для компенсации затрат авиакомпаниям, которые выполнят перевозку пассажиров на внутренних регулярных направлениях", — говорится в сообщении.