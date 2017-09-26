В Росавиации объяснили, кто выполнит регулярные рейсы "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Регулярные рейсы авиакомпании "ВИМ-Авиа" выполнят другие авиакомпании РФ, бюджет компенсирует им затраты, говорится в сообщении Росавиации.

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Ранее "ВИМ-Авиа" из-за финансовых проблем прекратила выполнять чартерные рейсы.

По данным ведомства, в Росавиации состоялось совещание по урегулированию ситуации с перевозками пассажиров авиакомпании "ВИМ-Авиа". В совещании приняли участие представители аэропорта "Внуково", авиакомпаний "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", S7, Royal Flight, Azur Air, IFly, NordStar, Red Wings и "Якутия", а также собственники и менеджеры авиакомпании "ВИМ-Авиа".

"Регулярные рейсы "ВИМ-Авиа" выполнят другие российские авиакомпании, компенсация понесенных ими затрат будет осуществлена из средств бюджета," — говорится в сообщении Росавиации.