В Росавиации объяснили, кто выполнит регулярные рейсы "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Регулярные рейсы авиакомпании "ВИМ-Авиа" выполнят другие авиакомпании РФ, бюджет компенсирует им затраты, говорится в сообщении Росавиации.
11.3%Репутация и надежность, стоимость билета не имеет значения
36.9%Соотношение цены и качества услуг
27.2%Личный опыт, предпочитаю летать проверенными авиалиниями
24.6%Низкая цена билета для меня - решающий фактор
По данным ведомства, в Росавиации состоялось совещание по урегулированию ситуации с перевозками пассажиров авиакомпании "ВИМ-Авиа". В совещании приняли участие представители аэропорта "Внуково", авиакомпаний "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", S7, Royal Flight, Azur Air, IFly, NordStar, Red Wings и "Якутия", а также собственники и менеджеры авиакомпании "ВИМ-Авиа".
"Регулярные рейсы "ВИМ-Авиа" выполнят другие российские авиакомпании, компенсация понесенных ими затрат будет осуществлена из средств бюджета," — говорится в сообщении Росавиации.