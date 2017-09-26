Рейс "ВИМ-Авиа" из Турции в Челябинск задерживается почти на сутки

ЧЕЛЯБИНСК, 26 сен – РИА Новости. Рейс авиакомпании "ВИМ-Авиа", который должен был прилететь из турецкой Антальи в Челябинск в понедельник вечером, задерживается почти на сутки, сообщила РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Челябинска Светлана Зубайдуллина.

"Самолет из Антальи должен был приземлиться в Челябинске в 22.30 (20.30 мск) понедельника, но он задерживается, предварительное время прибытия – 22.45 (20.45 мск) вторника. Но это время, повторю, ориентировочное", — рассказала собеседница агентства.

Она уточнила, что также задерживается вылет из Челябинска в Анталью – с 00.05 (22.05 мск) вторника до 22.45 (20.45 мск), и добавила, что ранее рейс этой авиакомпании также прибыл в Челябинск с опозданием.

Как ранее отмечал представитель генконсульства РФ в Анталье, дипломаты договорились с туроператорами, чтобы пассажиров обеспечили отелями и нормальными условиями для ожидания вылета. По его словам, сейчас решается вопрос о перераспределении нагрузки на другие авиакомпании.

"ВИМ-Авиа" в понедельник официально призналась, что не имеет финансов для продолжения деятельности и прекратит выполнять чартерные рейсы. Массовые и длительные задержки вылета рейсов "ВИМ-Авиа" начались еще летом. Сейчас они достигли такого масштаба, что потребовалось вмешательство Минтранса и Росавиации. В свою очередь прокуратура начала проверку перевозчика, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения средств пассажиров сотрудниками "ВИМ-Авиа".