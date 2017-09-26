Росавиация на следующей неделе представит результаты проверки "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Росавиация в начале следующей недели рассчитывает представить результаты внеплановой проверки авиакомпании "ВИМ-Авиа", которая из-за финансовых проблем приостановила чартерные рейсы, сообщил журналистам замглавы Минтранса РФ Валерий Окулов.

"Пока об этом (аннулировании сертификата эксплуатанта — ред.) точно рано говорить, поскольку Росавиация только вышла на внеплановую проверку", — сказал он.

"На получение результатов проверки они рассчитывают быстро, пока они ориентируются на недельный срок, в начале следующей неделе они рассчитывают на какие-то результаты", — добавил замминистра.