Россия планирует дальнейшее поэтапное повышение акцизов на табак

ЕРЕВАН, 26 сен – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Россия планирует и в дальнейшем поэтапно повышать акцизы на табак, заявила во вторник в Ереване министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Россия ежегодно повышает акцизы на табачные изделия и планирует дальнейшее их поэтапное повышение", — сказала она в ходе третьего армяно-российского форума по здравоохранению.

По ее словам, российский Минздрав не собирается сбавлять темпы и подготовил проект концепции осуществления госполитики по противодействию потреблению табака на 2017-2022 годы.

Она отметила также, что рассматривается соглашение о гармонизации акцизов на табачную продукцию между странами ЕАЭС.

"Мы уделяем особое внимание повышению ставок акцизов, поскольку в настоящее время принято, что это самая эффективная мера по борьбе с табакокурением. Мы также предлагаем исключить верхний диапазон отклонения ставок акцизов, поскольку он будет ограничивать возможность повышения акцизов индивидуально каждым государством", — отметила министр.