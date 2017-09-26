"ВИМ-Авиа" начала переводить прилет рейсов в аэропорт "Внуково"

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Рейсы авиакомпании "ВИМ-Авиа", пассажиры которой столкнулись с длительными задержками рейсов, стали появляться в он-лайн табло столичного аэропорта "Внуково", следует из данным на сайте воздушной гавани.

Минтранс РФ ранее сообщил, что аэропорт "Внуково" принял решение по приему всех бортов "ВИМ-Авиа" со вторника. Ранее авиакомпания выполняла все свои московские рейсы из "Домодедово".

Согласно он-лайн табло аэропорта "Внуково", рейс "ВИМ-Авиа" НН 182 прибудет из Благовещенска во вторник в 21-30. Другие рейсы авиакомпании в расписании этого аэропорта на прилет пока не значатся.

"ВИМ-Авиа" в понедельник официально призналась, что не имеет финансовых средств для продолжения деятельности и теперь прекратит выполнять чартерные рейсы. Массовые и длительные задержки вылета рейсов "ВИМ-Авиа" начались еще летом. Сейчас они достигли такого масштаба, что потребовалось вмешательство Минтранса и Росавиации. В свою очередь, прокуратура начала проверку перевозчика, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения средств пассажиров сотрудниками "ВИМ-Авиа".