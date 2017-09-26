Суд привлек АСВ к спору банка "Югра" и ЦБ

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы привлек Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в качестве третьего лица в дело, в котором банк "Югра" оспаривает приказы ЦБ РФ, суд удовлетворил соответствующее ходатайство "Югры", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Арбитраж Москвы во вторник рассматривает заявление собственников "Югры", требующих признать незаконными приказы ЦБ от 7 июля, которыми он с 10 июля ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка и возложил на АСВ функции его временной администрации сроком на полгода. Позднее, с 28 июля, регулятор отозвал у "Югры" лицензию, а 7 августа подал заявление о банкротстве кредитной организации.

"Суд определил привлечь АСВ к участию в деле в качестве третьего лица", — огласил резолютивную часть определения судья Максим Кузин.

Представитель "Югры" мотивировал необходимость привлечения АСВ тем, что судебный акт затронет интересы АСВ как временной администрации банка, поскольку суд будет оценивать деятельность временной администрации. Представитель ЦБ в суде высказался против привлечения АСВ в дело.