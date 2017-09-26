МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Первый полет российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета ожидается в 2025 году, заявил журналистам во вторник первый вице-президент Объединённой авиастроительной корпорации Александр Туляков.

"В стадии разработки с нашими китайскими партнёрами мы заходим на очень сложный и серьёзный сегмент — широкофюзеляжный дальнемагистральные самолёт. Уже в эту пятницу в Китае состоится церемония присвоения названия данному самолёту, пока говорить не буду — в пятницу эта информация появится в прессе. Рассчитываем, что этот аппарат взлетит на рубеже 2025 года", — сказал он.

Туляков отметил, что жизненный цикл данного проекта составит 40-50 лет.