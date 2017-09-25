"ВИМ-Авиа" сообщила о тяжелой экономической ситуации

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Авиакомпания "ВИМ-Авиа", пассажиры которой столкнулись с длительными задержками рейсов, констатирует, что у нее сложилась тяжёлая экономическая ситуация, закончились оборотные средства, финансирование заморожено, приостановлено обслуживание в аэропортах.

"К сожалению, мы вынуждены констатировать, что в авиакомпании "ВИМ-Авиа" сложилась тяжелая экономическая ситуация. Закончились оборотные средства, финансирование заморожено и приостановлено обслуживание в аэропортах", — говорится в сообщении перевозчика в понедельник.

"ВИМ-Авиа" также отмечает, что в данный момент продолжает переговоры с финансовыми структурами о поддержке авиакомпании для нормализации ситуации и скорейшего вывоза пассажиров.

"Авиакомпания рассчитывает на поддержку госорганов, а также партнеров из туристической отрасли. И поскольку авиакомпания не может осуществлять полеты без дополнительного финансирования, мы планируем введение внешнего антикризисного управления. Мы принимаем все возможные меры для скорейшего вывоза пассажиров", — добавляется в сообщении.