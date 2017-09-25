"ВИМ-Авиа" прекратила чартерные рейсы

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Авиакомпания "ВИМ-Авиа" прекратит чартерные рейсы — у перевозчика нет средств для продолжения деятельности, говорится в сообщении Росавиации.

Отмечается, что в ведомстве состоялось совещание по вопросам операционной деятельности "ВИМ-Авиа".

"По информации собственника авиакомпании, у перевозчика нет ни оборотных, ни заемных финансовых средств для продолжения перевозок пассажиров собственными силами", — говорится в сообщении. "Авиакомпанией принято решение о полном прекращении чартерных перевозок пассажиров к местам отдыха (вывоз)", — также указывается в сообщении.

Вместе с тем Росавиация отмечает, что при проведении мониторинга финансово-экономического состояния "ВИМ-Авиа" в Федеральное агентство воздушного транспорта предоставлялась бухгалтерская отчетность, которая свидетельствовала о благополучном состоянии авиакомпании. Росавиация учтет данное обстоятельство при проведении внеплановой проверки, к которой уже приступила, а также направит соответствующую информацию в правоохранительные структуры.

Подчеркивается, что государственные органы прорабатывают меры и осуществляют поиск средств, необходимых для продолжения перевозок пассажиров "ВИМ-Авиа". "Рассматриваются различные варианты, в числе которых введение антикризисного управления и отстранение существующего руководства от контроля за экономической деятельностью. Реализация указанных мероприятий завершится в ближайшее время", — отметили в ведомстве.

Продолжается и работа с кредиторами "ВИМ-Авиа", добавили в Росавиации. Они сохраняют интерес к авиакомпании, но только в случае коренного изменения ее финансовой модели. "С российскими авиакомпаниями ведутся переговоры о замене "ВИМ-Авиа" на социально значимых направлениях в города Дальнего Востока", — подытожила Росавиация.