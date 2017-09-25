Греф рассказал, на что потратил свои первые биткоины

АНОСИНО (Московская область), 25 сен — РИА Новости. Президент Сбербанка Герман Греф на заседании совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе Госдумы сообщил, что купил на свои первые биткоины несколько лет назад футболку, и теперь (с учетом бурного роста курса этой криптовалюты) эта футболка стала самой дорогой в его гардеробе.

"Я помню свой первый опыт, я экспериментировал. Я купил некоторое количество биткоинов и заплатил за футболку 12 биткоинов. Тогда биткоин был 0,38 доллара, примерно 5 долларов стоила футболка. Теперь эту футболка держу, потому что это самая дорогая футболка, которая есть в моем гардеробе. Прошло каких-то там несколько лет", — рассказал Греф.

Он также назвал эту историю с криптовалютой "историей конфузов".

Курс биткоина на бирже Bitfinex на 19:48 мск понедельника рос на 7,3% и торговался в районе 3,92 тысячи долларов, на BitStamp – увеличивался на 7,5%, до 3,93 тысячи долларов, на Poloniex – на 7,4%, до 3,92 тысячи долларов.