Греф рассказал, на что потратил свои первые биткоины

АНОСИНО (Московская область), 25 сен — РИА Новости. Президент Сбербанка Герман Греф на заседании совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе Госдумы сообщил, что купил на свои первые биткоины несколько лет назад футболку, и теперь (с учетом бурного роста курса этой криптовалюты) эта футболка стала самой дорогой в его гардеробе.
Он также назвал эту историю с криптовалютой "историей конфузов".
Курс биткоина на бирже Bitfinex на 19:48 мск понедельника рос на 7,3% и торговался в районе 3,92 тысячи долларов, на BitStamp – увеличивался на 7,5%, до 3,93 тысячи долларов, на Poloniex – на 7,4%, до 3,92 тысячи долларов.