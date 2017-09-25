Роуминга больше нет: как сдалась «большая четверка»

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. Последние несколько лет операторы мобильной связи усиленно сопротивлялись отмене роуминга внутри России. Критики напротив называли само существование внутрироссийских роуминговых тарифов абсурдом, но компании ссылались на высокие расходы на развитие сетей связи.

Почему не хотели отменять

Теперь точка в этом вопросе, похоже, поставлена: Федеральная антимонопольная служба договорилась с "большой четверкой": МТС, "Билайн", "Мегафон" и Tele2 отменят роуминг внутри России до 15 декабря 2017 года. О том, почему бизнес не желал отказываться от роумингах тарифов, приведет ли их отмена к росту цен на мобильную связь, и почему понятие "роуминга" может вскоре вообще перестать cуществовать – в материале РИА Новости.

В июле этого года ФАС потребовала от МТС, "Вымпелкома" ("Билайн"), "Мегафона" и Tele2 устранить разницу в тарифах при поездках внутри России. Большая четверка" дружно ответила отказом. В "Мегафоне", в частности, назвали предупреждение ФАС "неисполнимым", а в Tele2 назвали свои тарифы "экономически обоснованными".

Эксперты тогда объяснили, что отменить роуминг за две недели никак бы не удалось чисто технически — на это требуется несколько месяцев. Но указали и на коммерческую составляющую: отмена грозит операторам потерей доходов — порядка 3-4%.

Еще в прошлом году игроки рынка признавали: им нужны деньги на развитие сетей, а роуминг — наименее чувствительная для абонентов ниша, в которой можно заработать.

Компенсируют падение

Как пояснял Виталий Солонин, руководитель Департамента беспроводных технологий международной консалтинговой компании J'son & Partners Consulting, рынок сотовой связи в целом стагнирует, снижаются и доходы его участников.

Почему так происходит? Во-первых, из-за отсутствия притока новых абонентов и снижение доходов от голосовой связи – рынок уже насыщен. А, как считает управляющий партнер ТМТ-Консалтинг Константин Анкилов, растущие неголосовые сегменты — мобильный контент и мобильный интернет, не покрывают потери операторов от падающей голосовой связи.

Никто не в убытке?

Теперь же в ФАС заверили: будут способствовать расширению сферы деятельности сотовых компаний, снимая административные барьеры, мешающие развитию бизнеса.

"Компании делают шаг навстречу потребителю и теряют определенные ресурсы. Мы постараемся от имени правительства помочь, чтобы они могли расширить свою деятельность, больше зарабатывать на обороте", — сказал глава ФАС Игорь Артемьев.

Он пообещал и то, что роста цен на мобильную связь после отмены внутрисетевого роуминга антимонопольщики не допустят. По словам главы ФАС главный индикатор для потребителя – цена ни в коем случае не повысится, и платить больше за услуги связи россиянам не придется.

Издержки за приземление

Впрочем, эксперты указывают на другой момент: законодательство по-прежнему требует от поставщиков услуг сотовой связи "приземления" звонков – оно осуществляется через наземного оператора, который требует деньги за свои услуги. Это закон изначально был принят в интересах крупнейшего российского оператора дальней связи "Ростелеком". Позднее сотовые компании нашли выход: они построили свои наземные сети, и стали "приземлять" звонки у себя. За "приземление" звонков друг друга участники "большой четверки" собирают межоператорский сбор, который и лежит в основе платы за внутрисетевой роуминг.

"Поэтому возникал конфликт: ФАС говорит, что экономического обоснования разности цен нет, а операторы отвечают: у нас есть приземление звонков, которое моментально сказывается на межгороде и делает стоимость звонка разной", — пояснил Эльдар Муртазин, владелец и ведущий аналитик Mobile Research Group.

Сейчас, поскольку эта практика сохраняется, игроки рынка по-прежнему будут нести издержки, а, следовательно, роста цен на услуги связи не избежать.

Что будет с ценами

По оценке Муртазина, в 2017 году, цены на услуги операторов мобильной связи в России выросли в среднем на 20-22%.

После отмены роуминга, как предполагает эксперт, голосовую связь формально зафиксируют в цене – минута разговора также будет стоить условно один рубль. Но цены на СМС и мобильный интернет будут повышаться.

Муртазин прогнозирует, что в ближайшие полтора года мы увидим рост цен на связь еще процентов на 30%. И здесь есть еще одна объективная причина: "большая четверка" до сих пор не "отбила" потери, понесенные ими в результате мощного падения рубля в 2014-м году — сооружение и развитие сетей стали гораздо дороже, а это ощутимая составляющая их расходов.

"Выполняя социальную функцию, операторы начали производить корректировку на курс с большой задержкой — только в 2016-м году, и пока находятся в середине пути", - поясняет он.

Таким образом, заключил эксперт, рост цен будет происходить до 2019 года, поэтому пока победу ФАС можно считать весьма условной.

Уже дешевая связь

Несмотря на такой прогноз, в Минкомсвязи отметили, что поводов для беспокойств особых нет – по дешевизне сотовой связи Россия занимает второе место в мире после Гонконга. В отношении же роуминга в министерстве настроены решительно – уже проводят работу, чтобы добиться его отмены в странах ЕврАзЭс и снизить нагрузку от международного роуминга.

В ФАС, со своей стороны, считают, что термина "роуминг" нужно исключить из законодательных актов с тем, чтобы вообще искоренить это понятие. Как заявил Артемьев, услуги роуминга предоставляются в ряде "не очень развитых стран", и поэтому России нужно от этого отказаться.