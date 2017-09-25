В зоне ожидания: возместят ли расходы пассажирам "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 22 сентября — РИА Новости, Мария Салтыкова. Росавиация проводит внеплановую проверку "ВИМ-Авиа": из-за массовых задержек авиарейсов компании, которые возобновились в конце сентября. В выходные 23-24 сентября было задержано 19 рейсов "ВИМ-Авиа", утром 25 сентября — еще шесть рейсов из Турции. Чего ждать пассажирам авиакомпании, которые готовятся вылететь, и что делать тем, кто уже застрял в аэропорту, — в материале РИА Новости.

Что случилось с "ВИМ-Авиа"

Авикомпания "ВИМ-Авиа" — одна из крупнейших в России: по данным Федерального агентства воздушного транспорта, с начала года она перевезла 1,83 миллиона пассажиров (по сравнению с прошлым годом, их число выросло на 31,4%) и заняла десятое место среди российских авиакомпаний. По данным Генпрокуратуры, каждый десятый рейс компании был при этом задержан более чем на два часа.

Надо ли скорее сдавать билеты компании тем, кто их приобрел

В Росавиации связывают это с долгами компании топливно-энергетическим организациям. Кроме этого, "ВИМ-Авиа" задолжала своим собственным сотрудникам 206 миллионов рублей. Утром 25 сентября базовый аэропорт перевозчика Домодедово отказался обслуживать компанию в долг, 19 рейсов из-за этого было задержано. В тот же день "ВИМ-Авиа" обратилась в правительство за госгарантиями по кредитам — по данным газеты "Ведомости", в общей сложности авиакомпания должна Домодедово около 500 миллионов рублей.

"ВИМ-Авиа" сейчас находится в очень сложной ситуации, считает директор консалтинговой компании "Инфомост" Борис Рыбак. "Совершенно очевидно, что ценовые войны приводят к тяжелым последствиям", — указал он. По его словам, дальнейшие шансы компании на выживание будут зависеть от того, предоставит ли ей правительство госгарантии по кредиту, и того, насколько жесткую позицию займут кредиторы "ВИМ-Авиа".

Ситуацию с "ВИМ-Авиа" часто сравнивают с банкротством "Трансаэро". По мнению Рыбака, эти два случая действительно очень похожи: первопричина та же самая — демпинг, работа ниже себестоимости, надежда на то, что объемы перевозок смогут компенсировать отсутствие прибыли и рентабельности. Тем, кому не повезло купить билеты этой компании, сейчас надо "сдавать все и получать деньги обратно", уверен эксперт. В случае если билеты невозвратные, остается только об этом забыть.

Внеплановая проверка Росавиации означает, что у авикомпании почти наверняка выявят несоответствие сертификационным требованиям, в частности по финансовой устойчивости, отмечает глава аналитической службы "АвиаПорт" Олег Пантелеев. По его мнению, ведомство сейчас может принять серьезные меры: вплоть до ограничения глубины продаж или приостановки свидетельства эксплуатации.

Пассажирам с уже купленными билетами, по его мнению, пока все-таки стоит немного подождать, особенно если эти билеты невозвратные. Опыт "Трансаэро" свидетельствует о том, что в случае проблем с вылетом пассажиры все-таки могут рассчитывать на то, что найдутся другие авиакомпании, которые "подставляют плечо", указал Пантелеев. Поиском таких авикомпаний сейчас занимается Росавиация.

Что делать тем, кто столкнулся с задержкой рейса

Пассажирам, которые вынуждены сидеть в аэропорту из-за долгов компании, на большую компенсацию лучше не рассчитывать. В соответствии с российским Воздушным кодексом, если перелет был по России, час ожидания из-за задержки рейса оценивается в 25 рублей, в сутки эта сумма составляет 750 рублей. По мнению Янина, это делает бессмысленным обращение потребителей за отстаиванием своих прав в суды.

"Я бы точно не советовал людям реагировать на предложения юристов, которые за 20 тысяч рублей пообещают им выиграть суд с авиакомпанией", — добавил эксперт. По его словам, если учесть, что финансовое положение "ВИМ-Авиа" "достаточно плачевно", получить возмещение будет трудно, даже если пассажир выиграет дело. В теории пассажир может взыскать с компании убытки, связанные с задержкой рейса: на покупку другого авиабилета, за опоздание на работу, потерю оплаченной брони в отеле и так далее, но это возможно, только если компания продолжит существовать.

Тем, кто готов судиться, можно посоветовать только одно: сохранять чеки. Если компания не "умрет" в течение трех-четырех дней, можно обратиться в территориальное подразделение Роспотребнадзора по месту жительства, получить там бесплатную консультацию и составить претензию вместе с юристами. Можно также подать претензию к туроператору: если перелет входил в турпродукт, компания должна найти альтернативного перевозчика или вернуть деньги.

"Туроператоры должны в этом случае обеспечить доставку туристов либо полностью вернуть средства за тур", — заключил Янин.

По данным Роспотребнадзора, при задержке рейса пассажир имеет право на отказ от полета. Перевозчик при этом обязан вернуть стоимость авиабилета даже в том случае, если билет являлся невозвратным. При задержке рейса пассажир также имеет право на дополнительные услуги: организацию хранения багажа, возможность расположиться в комнате матери и ребенка, два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте при ожидании рейса более двух часов. При задержке рейса больше четырех часов пассажирам должны предоставить питание, если позже вылететь все еще не удалось, то питание предоставляется каждые шесть часов днем и каждые восемь часов ночью.