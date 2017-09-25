"Медиалогия": Герман Греф стал лидером медиарейтинга банкиров за июль

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Лидером медиарейтинга банкиров по МедиаИндексу за июль 2017 года стал президент Сбербанка Герман Греф, за ним следуют предправления "ВТБ 24" Михаил Задорнов и председатель ВЭБ Сергей Горьков, сообщается в пресс-релизе компании "Медиалогия".

Внимание СМИ, в частности привлекли заявления Грефа на Международном финансовом конгрессе о том, что количество клиентов, которые пользуются интернет-банкингом, настолько широко, что традиционные способы ведения банковской деятельности уходят в прошлое.

Второе место занял президент — председатель правления банка "ВТБ 24" Задорнов. "Медиалогия", в частности, связывает позицию Задорнова в рейтинге с его сообщением, что Банк России и АСВ после протестов Генпрокуратуры хотели приостановить выплаты вкладчикам банка "Югра", но после консультаций с банками изменили решение. "ВТБ 24" является одним из банков-агентов по выплате возмещений вкладчикам "Югры". Замыкает тройку лидеров председатель ВЭБ, сообщивший журналистам, что ВЭБ и China Development Bank подписали соглашение о сотрудничестве в сфере инноваций на 850 миллионов долларов.

Единственным новым именем и единственной женщиной в топ-10 медиарейтинга банкиров стала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева. На показатель МедиаИндекса оказало влияние заявление Георгиевой на Международном авиационно-космическом салоне в Жуковском о том, что кредитный портфель Новикомбанка для авиастроителей на сегодняшний день составляет 48 миллиардов рублей.

В топ-10 медиарейтинга банкиров за июль также вошли Михаил Гуцериев ("Бинбанк"), Андрей Костин (ВТБ), Олег Тиньков (Тинькофф Банк), Дмитрий Патрушев (Россельхозбанк), Дмитрий Ананьев (Промсвязьбанк) и Евгений Данкевич (Банк "Открытие").

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей более 42 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. Исследование проводилось по качественному показателю МедиаИндекс, который отражает количественное и качественное присутствие персоны в информационном поле. МедиаИндекс зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, яркости упоминания объекта, цитирования, конфликтности, характера упоминания и других параметров.