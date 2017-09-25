С 2018 года Сбербанк хочет оценивать заемщика по его поведению в соцсетях

АНОСИНО (Московская область), 25 сен — РИА Новости. Сбербанк в 2018 году собирается запустить систему оценки заемщиков по психометрическим моделям или психоскоринг, сообщил старший вице-президент крупнейшего российского банка Александр Ведяхин.
"В 2018 году, я думаю, что это будет в полный рост. Идеальный вариант — лицо, телефон. Мы поняли кто, все следы, все источники, и соответственно стало понятно, что он за человек и если он лайкает тюремные чётки и "Владимирский централ", то навряд ли ему надо сразу одобрять кредит. Скорее всего, надо ещё что-то посмотреть", — сказал журналистам Ведяхин.
"Очевидно, нам предстоит пройти вместе этот путь, чтобы понимать, где находится частная жизнь человека, а где находятся те данные, которые можно о нем получать", — добавил он.