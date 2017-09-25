Россия на 80% закончила упрощение системы таможенного администрирования

ГОРКИ, 25 сен — РИА Новости. РФ уже на 80% исполнила дорожную карту по таможенному администрированию в рамках Национальной предпринимательской инициативы, власти и участники внешнеэкономической деятельности добавляют в нее пункты для упрощения таможенных процедур в рамках ЕАЭС, заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

Национальная предпринимательская инициатива по улучшению инвестклимата в РФ включает в себя предложенные предпринимателями планы мероприятий по упрощению, удешевлению и ускорению действующих на территории страны процедур, связанных с ведением бизнеса.

"По таможенному администрированию и другим административным процедурам, для того, чтобы осуществлять экспортно-импортные операции мы ведём работу в рамках Национальной предпринимательской инициативы… Подписана соответствующая дорожная карта. Дмитрий Анатольевич, в этой дорожной карте было 111 мероприятий. Должен сказать, что к настоящему моменту 80% из задуманного и запланированного осуществлено", — сказал Шувалов на совещании премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с вице-премьерами.

Шувалов добавил, что позднее дорожная карта была дополнена ещё девятнадцатью мероприятиями, в частности в части требований к проектированию и строительству пунктов пропуска, а также упрощения документооборота и замены бумажных документов электронными.

"Все эти изменения — они не только согласованы с представителями бизнеса, но и еще в обсуждении со странами, которые входят в Евразийский экономический союз. Сейчас мы готовим к ратификации договор о таможенном кодексе Евразийского экономического союза, находится он в профильном комитете Государственной Думы, надеемся, что в октябре Госдума рассмотрит соответствующий документ и, как было определено вами в том числе на Межправсовете, мы намереваемся запустить Таможенный кодекс Евразийского экономического союза с 1 января будущего года", — сказал Шувалов.