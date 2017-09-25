Аналитики оценили, как проблемы в демографии повлияют на экономику России

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Сокращение трудоспособного населения и снижение притока мигрантов в ближайшие пять лет будут стоить российской экономике примерно 0,4 процентного пункта потенциального роста ежегодно, считает эксперт группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов.

Ранее в понедельник глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что демографическая ситуация в России одна из самых тяжелых в мире, страна будет в ближайшие пять-шесть лет терять примерно по 800 тысяч человек трудоспособного населения ежегодно. По его словам, в России минимум рождаемости был достигнут в 1999 году — этим людям сейчас по 18 лет, они входят в состав рабочей силы.

"В ближайшие пять лет — даже с учетом увеличения доли работающих людей старше пенсионного возраста и миграционного нетто-притока — численность трудоспособного населения сократится на 2–2,5%", — сказал Куликов РИА Новости.

"Миграционный приток будет сдерживаться сходными негативными демографическими тенденциями на всем постсоветском пространстве. По нашей оценке, итоговый вклад перечисленных тенденций в экономический рост составит порядка минус 0,4 процентного пункта ежегодно", — пояснил Куликов.

В отраслевом разрезе изменение возрастной структуры населения увеличит спрос на социальные услуги, здравоохранение, страхование, отметил экономист.