Аналитики оценили, как проблемы в демографии повлияют на экономику России

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Сокращение трудоспособного населения и снижение притока мигрантов в ближайшие пять лет будут стоить российской экономике примерно 0,4 процентного пункта потенциального роста ежегодно, считает эксперт группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов.
"В ближайшие пять лет — даже с учетом увеличения доли работающих людей старше пенсионного возраста и миграционного нетто-притока — численность трудоспособного населения сократится на 2–2,5%", — сказал Куликов РИА Новости.
"Миграционный приток будет сдерживаться сходными негативными демографическими тенденциями на всем постсоветском пространстве. По нашей оценке, итоговый вклад перечисленных тенденций в экономический рост составит порядка минус 0,4 процентного пункта ежегодно", — пояснил Куликов.
В отраслевом разрезе изменение возрастной структуры населения увеличит спрос на социальные услуги, здравоохранение, страхование, отметил экономист.