В ФАС рассказали, когда будет отменен национальный роуминг

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассчитывает, что вопрос с отменой национального роуминга в России будет решен в течение девяти месяцев, диалог с операторами складывается в позитивном ключе, заявил журналистам по итогам совещания с Минкомсвязи и операторами замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

Вопрос отмены национального роуминга, отметил Голомолзин, ФАС уже рассматривает в рамках возбужденного дела. "При этом мы понимаем, что операторы будут двигаться в направлении восстановления условий конкуренции. Мы рассчитываем, что нарушение будет устранено до вынесения предписания по этому делу", — сообщил он.

По его словам, "на рассмотрение дела отводится три месяца, при необходимости рассмотрение дела может быть продлено еще на шесть месяцев". "Мы полагаем, что в эти сроки эти вопросы будут разрешены. И видим позитивное движение навстречу со стороны операторов", — подытожил замглавы ФАС.

В России действует несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой роуминг действует внутри определенной сети на территории всей страны и отличается по регионам. Национальный роуминг работает, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе. Ранее ФАС возбудила дела против операторов "большой четверки" операторов из-за цен в национальном роуминге. Рассмотрение дел пройдет в конце сентября.

ФАС в августе предписала операторам "большой четверки" до 15 декабря исполнить предупреждение службы в части необоснованно высоких цен на внутрисетевой роуминг в России, что фактически означает его отмену. В понедельник глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что диалог ФАС с операторами "большой четверки" по отмене роуминга в России идет конструктивно, продолжится в ближайшие месяцы.

Минкомсвязь и ФАС рассчитывают к концу года выработать решения, которые позволят уже в начале 2018 года убрать понятие внутрисетевого роуминга из тарифов операторов, заявил также журналистам глава Минкомсвязи Николай Никифоров.