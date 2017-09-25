Ирак призвал зарубежные страны прекратить торговлю нефтью с Курдистаном

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, в Эрбиле

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, в Эрбиле

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Ирак призвал зарубежные государства прекратить импортировать нефть из автономного Иракского Курдистана и заниматься торговлей только с центральным правительством, пишет агентство Рейтер со ссылкой на заявление правительства иракского премьера Хайдера аль-Абади.

Багдад "просит соседние страны и страны всего мира заключать сделки в отношении пунктов приема и нефти только с федеральным правительством Ирака", говорится в заявлении. Вероятно, сообщение в первую очередь адресовано Турции, через территорию которой идет транзит курдской нефти, отмечает агентство. Власти Ирака против независимой продажи нефти региональным правительством Курдистана и неоднократно пытались заблокировать ее поставки.

Иракский Курдистан добывает около 650 тысяч баррелей нефти в сутки на своих месторождениях, включая 150 тысяч баррелей на спорных территориях провинции Киркук. На долю региона приходится 15% добычи нефти в Ираке и около 0,7% мирового производства. По данным агентства, Курдистан рассчитывает нарастить добычу более чем до 1 миллиона баррелей в сутки к 2020 году.

Добычей "черного золота" в регионе в основном занимаются компании среднего размера, такие как Genel, DNO, Gulf Keystone и Dana Gas. У таких крупных концернов как Chevron, ExxonMobil и "Роснефть", также есть проекты в Курдистане, но они преимущественно находятся на этапе разведки.

"Роснефть" предоставила курдам кредит на сумму более 1 миллиарда долларов, обеспеченный продажами нефти, и вложила 4 миллиарда долларов в ряд проектов в регионе, отмечает агентство. На прошлой неделе компания сообщила, что планирует вместе с Курдистаном в 2019 году запустить трубопровод для экспорта газа в Турцию и Европу.

Иракский Курдистан — неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны. В понедельник в Иракском Курдистане проходит референдум о независимости. Против референдума категорически выступает Багдад и многие страны мира.