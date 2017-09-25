"ВИМ-Авиа" продолжит полеты "Москва - Благовещенск" до 2 октября

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 сен — РИА Новости. Рейсы авиакомпании "ВИМ-Авиа" по маршруту Москва — Благовещенск — Москва будут осуществляться до 2 октября, сообщила пресс-служба правительства Амурской области.

В пятницу задержка рейса "ВИМ-Авиа" по направлению Москва — Благовещенск — Москва превысила 19 часов. Глава Минтранса Амурской области Андрей Тягло сообщил журналистам в понедельник, что компания "Икар" готова с 6 октября увеличить число рейсов по направлению Благовещенск — Москва, если ситуация с "ВИМ-Авиа" не изменится. Также, по словам Тягло, регион ведет переговоры с "Уральскими авиалиниями".

"Глава региона (Александр Козлов) срочно вылетел в Москву, чтобы принять участие в совещании с руководством Росавиации, министерством транспорта РФ и представителями авиакомпании. В ходе совещания Александра Козлова заверили, что компания "ВИМ-Авиа" гарантирует сохранить все рейсы в Благовещенск до 2 октября. Дальнейшие планы стороны обсудят на повторном совещании, которое начнется в 18:00 по московскому времени", — сообщает пресс-служба регионального правительства.

Уточняется, что Козлов также намерен встретиться с руководством авиакомпании "Икар", чтобы она увеличила количество рейсов сообщением Москва — Благовещенск — Москва.

Массовые и длительные задержки вылета рейсов авиакомпании "Вим-Авиа" начались еще летом, перевозчик объяснял это "поздним прибытием" самолетов с техобслуживания. Сейчас задержки достигли такого масштаба, что потребовалось вмешательство Минтранса и Росавиации. Проверку начали прокуратура и следственное управление СК на транспорте.