PwC отметил усиление борьбы с коррупцией в российских компаниях в 2017 году

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российские компании в 2017 году улучшили соответствие требованиям антикоррупционного законодательства: индекс противодействия коррупции (Anti-Bribery and Anti-Corruption Index, ABCI) вырос до 68% с 64%, свидетельствуют данные исследования международной консалтинговой компании PwC.
"Росту индекса способствовали повышение осведомленности о преимуществах комплаенс программы, снижение числа негативных публикаций и дальнейшее внедрение комплаенс процедур лидирующими российскими компаниями. Наибольший рост индекса продемонстрировали лидирующие сектора: телекоммуникационная и фармацевтическая отрасли", — отметил партнер практики Форензик (услуг по расследованию финансовых махинаций и мошенничества — ред.) в PwC в России Рой Мюллер.
Наибольший рост индекса — до 72% — продемонстрировали фармацевтические компании, чей показатель в 2016 году составлял 65%. Телекоммуникационные компании улучшили показатель до 86% с 80%.
Результаты опроса показывают, что большинство компаний (97%) осуществляют проверки своих бизнес-партнеров, однако только половина опрошенных считают действующую систему проверки эффективной (51%). Основные рекомендации респондентов по улучшению систем проверки контрагентов связаны с автоматизацией — программным обеспечением в этих целях пока пользуется лишь 8% опрошенных.