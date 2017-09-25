PwC отметил усиление борьбы с коррупцией в российских компаниях в 2017 году

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российские компании в 2017 году улучшили соответствие требованиям антикоррупционного законодательства: индекс противодействия коррупции (Anti-Bribery and Anti-Corruption Index, ABCI) вырос до 68% с 64%, свидетельствуют данные исследования международной консалтинговой компании PwC.

Индекс измеряет уровень соответствия российских компаний требованиям антикоррупционного законодательства. Исследование основано на общедоступной информации и оценивает меры, принимаемые крупнейшими российскими компаниями. PwC провела анализ 125 компаний из следующих отраслей: телекоммуникации, розничная торговля и производство потребительских товаров, финансовые услуги, автомобилестроение, топливно-энергетический сектор, горнодобывающая промышленность и металлургия, а также фармацевтика.

"Росту индекса способствовали повышение осведомленности о преимуществах комплаенс программы, снижение числа негативных публикаций и дальнейшее внедрение комплаенс процедур лидирующими российскими компаниями. Наибольший рост индекса продемонстрировали лидирующие сектора: телекоммуникационная и фармацевтическая отрасли", — отметил партнер практики Форензик (услуг по расследованию финансовых махинаций и мошенничества — ред.) в PwC в России Рой Мюллер.

При этом, по его словам, компании с российским капиталом также улучшили показатель индекса противодействия коррупции до 66% (рост на три процентных пункта) и сократили отставание от дочерних организаций иностранных компаний с показателем 68% (рост на один процентный пункт).

Наибольший рост индекса — до 72% — продемонстрировали фармацевтические компании, чей показатель в 2016 году составлял 65%. Телекоммуникационные компании улучшили показатель до 86% с 80%.

Результаты опроса показывают, что большинство компаний (97%) осуществляют проверки своих бизнес-партнеров, однако только половина опрошенных считают действующую систему проверки эффективной (51%). Основные рекомендации респондентов по улучшению систем проверки контрагентов связаны с автоматизацией — программным обеспечением в этих целях пока пользуется лишь 8% опрошенных.