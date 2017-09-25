Россельхознадзор уничтожил две тонны санкционных продуктов

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Россельхознадзор с 18 по 25 сентября уничтожил 2 тонны растительной продукции, запрещенной к ввозу в Россию, следует из информации на сайте ведомства.
При этом по состоянию на 18 сентября ведомством было задержано 17,3 тысячи тонн контрабандной растительной пищевой продукции, из которых уничтожено 17,158 тысячи тонн. Кроме того, задержано 612 тонн пищевой продукции животного происхождения, уничтожено — 475 тонн.
Данная мера не распространяется на товары, ввозимые гражданами для личного пользования. По мнению российских властей, уничтожение санкционных продуктов помогает сократить поток продуктовой контрабанды, так как она становится экономически невыгодной.