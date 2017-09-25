Россельхознадзор уничтожил две тонны санкционных продуктов

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Россельхознадзор с 18 по 25 сентября уничтожил 2 тонны растительной продукции, запрещенной к ввозу в Россию, следует из информации на сайте ведомства.

Как сообщает Россельхознадзор, всего по состоянию на 25 сентября 2017 года задержано 17,302 тысячи тонн контрабандной растительной пищевой продукции, из которых уничтожено 17,16 тысячи тонн. Задержано 612 тонн пищевой продукции животного происхождения, уничтожено — 475 тонн.

При этом по состоянию на 18 сентября ведомством было задержано 17,3 тысячи тонн контрабандной растительной пищевой продукции, из которых уничтожено 17,158 тысячи тонн. Кроме того, задержано 612 тонн пищевой продукции животного происхождения, уничтожено — 475 тонн.

Президент РФ Владимир Путин в конце июля 2015 года подписал указ об уничтожении начиная с 6 августа того же года продуктов, запрещенных к ввозу в страну в рамках антисанкционных мер (так называемое продовольственное эмбарго). Правительство разрешило уничтожать такое продовольствие любым законным способом.

Данная мера не распространяется на товары, ввозимые гражданами для личного пользования. По мнению российских властей, уничтожение санкционных продуктов помогает сократить поток продуктовой контрабанды, так как она становится экономически невыгодной.