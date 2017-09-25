В Татарстане заявили, что не имеют отношения к обязательствам "ВИМ-Авиа"

КАЗАНЬ, 25 сен — РИА Новости, Ирина Дурницына. Информация о том, что правительство Татарстана согласилось профинансировать рейсы авиакомпании "ВИМ-Авиа", не соответствует действительности, ни правительство республики, ни компания "Татнефть" не имеют отношения к обязательствам авиакомпании, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы президента Татарстана Эдуард Хайруллин.
В минувшие выходные в СМИ появилась информация со ссылкой на осведомленные источники в авиаторами, что компания "Татнефть", правительство Татарстана и банк "Зенит" согласились профинансировать рейсы авиакомпании, выполняемые до полудня понедельника.
"Ни правительство Татарстана, ни "Татнефть" отношения к авиакомпании "ВИМ-Авиа" и ее обязательствам не имеют", — сказал Хайруллин.