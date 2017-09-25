Володин призвал использовать опыт других стран по развитию криптовалют

АНОСИНО (Московская обл.), 25 сен – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, говоря о развитии криптовалют, отметил, что в данном вопросе нужно учитывать опыт других стран, и подчеркнул, что законодательство в этой сфере должно защищать граждан от возможных нарушений.

Ранее стало известно, что Госдума планирует изучить рынок криптовалют: аппарат Госдумы проводит тендер на выполнение экспертно-аналитического исследования по законодательному регулированию внедрения и практического применения современных финансовых технологий. Заплатить за эту работу планируется не более 2,5 миллиона рублей.

"Безусловно, когда мы сегодня будем обсуждать тему, связанную с блокчейном, нам нужно исходить из того, что есть уже наработки других стран. Нам их нужно посмотреть. Есть опыт той же Японии, Индии, есть опыт других стран. Совершенно ясно, что эти процессы нас не минуют. Это отчасти, с одной стороны, виртуальный мир. Поэтому мы должны понимать, что законодательное регулирование должно, с одной стороны, помогать развивать все эти технологии, процессы. С другой стороны, защищать граждан от того, чтобы были нарушены их права", — сказал Володин на расширенном заседании Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе Госдумы.

По его словам, "когда мы говорим о развитии криптовалюты, нужно исходить из этого и также учитывать международный опыт".

"Как раз наша задача – посмотреть, как развивается мир в этом плане, какие технологии развиваются эффективно, что мы могли бы сделать со своей стороны, чтобы Россия могла бы здесь быть драйвером, чтобы она могла бы здесь быть не только страной, которая не заимствуют технологии, но и нам нужно в первую очень к тому (стремиться), чтобы эти технологии создавать. А это вопросы в том числе создания законодательного поля", — отметил парламентарий.

Замминистра финансов Алексей Моисеев в августе заявил, что криптовалюту следует регулировать как финансовый актив и разрешить ее покупку только квалифицированным инвесторам на Московской бирже; обычным гражданам для этого придется пройти тестирование и получить такой статус. Моисеев также сообщил, что Минфин РФ надеется, что проект регулирования криптовалют скоро будет представлен в правительство РФ, нормативные акты по ее регулированию будут направлены в частности на судебную защиту покупателей и продавцов криптовалют.