Властям Финляндии направили запрос на строительство "Северного потока-2"

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Швейцарская компания Nord Stream 2 AG направила властям Финляндии запрос о получении разрешения на строительство газопровода "Северный поток — 2" в исключительной экономической зоне Финляндии в Балтийском море, сообщается на сайте организации.

В заявлении отмечается, что трубопровод пройдет 374 километра по исключительной экономической зоне Финляндии. Заявка на разрешение была подана в министерство занятости и экономики Финляндии в понедельник и требует получения согласия правительства.

На сайте организации отмечается, что процедуры по достижению разрешения проходят также в других странах, через территориальные воды которых, как предполагается, пройдет газопровод — в России, Швеции, Дании и Германии.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".