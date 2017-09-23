НОВО-ОГАРЕВО, 23 сен — РИА Новости. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что к концу года объемы ипотечного кредитования могут вырасти, а ставки при этом могут оказаться ниже 10%.

"Последняя ставка — 11%. Но буквально за последний месяц пошло очень серьезное снижение ставок и Сбербанком, и другими крупными российскими банками. Ставки у них уже опустились ниже 10%. Поэтому, я думаю, к концу года фактическая выдача окажется ниже 10%. Это, в том числе, позволит увеличить объемы кредитования", — сказал министр на встрече с президентом Владимиром Путиным.

По его словам, за последние десять лет доступность приобретения жилья для населения увеличилась.

"Сейчас вы об этом сказали, люди будут ждать окончания года", — отреагировал с улыбкой Путин на прогноз министра.

Президент встречался с "тандемом" из экономического блока правительства — министром экономического развития и главой Минпромторга Денисом Мантуровым.

"Поскольку сейчас идет активная работа над бюджетом, мы с вами много раз к этому возвращались, сегодня здесь нет ваших оппонентов, потому что, как правило, вы выступаете в тандеме по этим вопросам. С Минфином мы обсуждаем это отдельно, и потом вместе соберемся, поговорим", — сказал Путин в начале встречи.