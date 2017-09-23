В Домодедово начались вылеты задержанных рейсов "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В московском аэропорту Домодедово начались вылеты задержанных рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа", сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани.

Обстановка в аэровокзале штатная, обслуживание пассажиров и рейсов идет в плановом режиме, добавил он.

За последние двое суток "ВИМ-Авиа" задержала вылет из Домодедова более 10 рейсов. В ситуацию вмешались Следственный комитет, Минтранс и Росавиация.

Массовые и длительные задержки рейсов авиакомпании начались еще летом. Перевозчик массово откладывал рейсы, что объяснял "поздним прибытием" самолетов с техобслуживания.

По данным Росавиации, задержки вылетов из Домодедова связаны с неурегулированной задолженностью перевозчика перед топливно-заправочными организациями. В самой авиакомпании их связывают с традиционным сезонным спадом, который привел к спорам хозяйствующих субъектов, и обещают в ближайшее время восстановить расписание.

Следственный комитет начал проверку в связи с задержкой рейсов, московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла ситуацию на контроль.