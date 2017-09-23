"Алроса" примет меры для нивелирования добычи после аварии на руднике "Мир"

МИРНЫЙ, 23 сен — РИА Новости. Общий объем добычи алмазов "Алросы" после аварии на руднике "Мир" изменится, но компания примет меры по нивелированию этой ситуации, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов журналистам.

В начале августа на руднике в городе Мирном произошел прорыв воды. В шахте находился 151 человек, 143 удалось поднять на поверхность.

Спасательные работы продолжались круглосуточно на протяжении трех недель. В них принимали участие спасатели, шахтеры, водолазы, промышленные альпинисты. 26 августа компания сообщила, что прекратила поисково-спасательные работы.

"Конечно, общий объем добычи алмазов после этой аварии изменится. Но в планах компании есть разработка новых месторождений, а также намечено развитие добычи, не только внутри России, но и за пределами страны", — отметил Силуанов.

"В целом компания будет принимать меры по нивелированию этой ситуации, чтобы результаты компании были не хуже, чем в прошлые годы", — добавил он.