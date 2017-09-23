"Алроса" примет меры для нивелирования добычи после аварии на руднике "Мир"

МИРНЫЙ, 23 сен — РИА Новости. Общий объем добычи алмазов "Алросы" после аварии на руднике "Мир" изменится, но компания примет меры по нивелированию этой ситуации, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов журналистам.
Спасательные работы продолжались круглосуточно на протяжении трех недель. В них принимали участие спасатели, шахтеры, водолазы, промышленные альпинисты. 26 августа компания сообщила, что прекратила поисково-спасательные работы.
"Конечно, общий объем добычи алмазов после этой аварии изменится. Но в планах компании есть разработка новых месторождений, а также намечено развитие добычи, не только внутри России, но и за пределами страны", — отметил Силуанов.
"В целом компания будет принимать меры по нивелированию этой ситуации, чтобы результаты компании были не хуже, чем в прошлые годы", — добавил он.