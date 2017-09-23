Рейтинговые агентства недооценивают качество риска в РФ, считают в AmCham

МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. "Большая тройка" рейтинговых агентств недооценивает качество российского риска, заявил РИА Новости глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.

Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах России на уровне "BBB-" со стабильного до позитивного, что соответствует низшей ступени инвестиционной категории.

Сейчас из "большой тройки" рейтинговых агентств только Fitch оценивает этот рейтинг как инвестиционный. S&P ранее подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг России "BВ+" с позитивным прогнозом, что соответствует высшей ступени спекулятивной категории. Moody's оценивает рейтинг РФ на уровне "Ba1".

"Все агентства недооценивают качество российского риска. Рынок идет впереди: интерес инвесторов обгоняет интерес агентств", — заявил Родзянко, добавив, что не видит поводов понижать рейтинг России.