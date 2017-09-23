Минфин видит основания для повышения суверенного рейтинга России

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Текущее состояние российской экономики, низкая инфляция и предсказуемый курс рубля могут дать основания для повышения рейтинга РФ в ближайшей перспективе, считает министр финансов России Антон Силуанов.

Накануне международное агентство Fitch улучшило прогноз по рейтингу РФ со стабильного до позитивного.

"Повышение прогноза по суверенному рейтингу России агентством Fitch — логичное решение, отражающее усилия правительства по поддержанию макроэкономической стабильности. Агентство дало высокую оценку проводимой бюджетной политике и особо отметило принятие бюджетного правила как фактор бюджетной стабильности", — сказал Силуанов журналистам.

"Вместе с тем считаю, что текущее состояние нашей экономики, взвешенная фискальная политика, низкая инфляция, предсказуемый курс рубля и снизившаяся зависимость от внешней конъюнктуры в ближайшей перспективе могут дать основания рейтинговым агентствам повысить рейтинг", — добавил министр.