Китай прекратит импорт текстиля из КНДР

ПЕКИН, 23 сен – РИА Новости, Анна Раткогло. Китай в рамках выполнения резолюции СБ ООН 2375 с 11 декабря прекратит импорт текстиля из КНДР, сообщается на сайте министерства коммерции КНР.

Минкоммерции Китая сообщило, что в рамках выполнения резолюции СБ ООН 2375 и в соответствии с торговым законодательством КНР был принят ряд мер, касающихся определенных продуктов импортно-экспортной торговли с КНДР.

"С полуночи в день публикации данного заявления вступает в силу запрет на импорт из КНДР текстильных изделий", — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что полный запрет вступит в силу только 11 декабря. Все обязательства и таможенные процедуры по торговым контрактам, заключенным до момента принятия соответствующей резолюции (11 сентября), должны быть выполнены до 24.00 10 декабря.

После этого любые импортные процедуры по соответствующим товарам выполнятся не будут, это касается и тех грузов, которые будут находится на границе, но не успеют пройти необходимые таможенные формальности.

Северная Корея 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.