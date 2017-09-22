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Экономика

Дело — труба: США предрекли Европе долгую зависимость от российского газа

19:5322.09.2017
(обновлено: 20:14 22.09.2017)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкВ цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный заводВ цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. В ближайшие 20 лет Старый свет не сможет обходиться без российского газа. Не помогут Европе диверсифицировать поставки энергоресурсов и США. Такой вывод содержится в отчете Министерства энергетики США, где анализируется рынок энергоресурсов до 2050 года. 

Пуск в эксплуатацию второй ветки газопровода Северный поток
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Российский газ вместо американского: как проект EUGAL покорит Европу
По прогнозу американского Минэнерго, к 2040-му году добыча нефти в России возрастет почти на 485 тысяч баррелей в сутки. О том, почему Россия останется абсолютным лидером на европейском газовом рынке, чего опасаются США, и сможет ли американский СПГ конкурировать с российским газом – в материале РИА Новости. 

Такой вывод содержится в отчете Министерства энергетики США, где анализируется рынок энергоресурсов до 2050 года. По прогнозу американского Минэнерго, к 2040-му году добыча нефти в России возрастет почти на 485 тысяч баррелей в сутки. О том, почему Россия останется абсолютным лидером на европейском газовом рынке, чего опасаются США, и сможет ли американский СПГ конкурировать с российским газом – в материале РИА Новости. 

© Фото : "Турецкий поток"Подготовительные мероприятия к сварочным работам по строительству морского газопровода "Турецкий поток"
© Фото : "Турецкий поток"
Подготовительные мероприятия к сварочным работам по строительству морского газопровода "Турецкий поток"

Крупнейший игрок

Сейчас Россия занимает треть всего газового рынка ЕС, и объемы поставок постоянно растут: в прошлом году европейцам отправили 179 млрд кубометров газа – на 20 млрд больше, чем годом ранее. В этом году поставки газа в Европу могут лишь увеличиться и побить прошлогодний исторический рекорд. 

Европейские страны сохранят серьезную зависимость от российского природного газа,  констатировали американские аналитики, и не исключили: объемы поставок в Европу и Азию покажут "наибольший рост" и к 2040 году достигнут рекордных показателей.

Причина тому  - строящиеся трубопроводы из России в Европу и Азию. Они будут заполнены по максимуму, а чтобы удовлетворить потребности рынка Россия будет активно разрабатывать месторождения на востоке страны и в Арктике. Соответственно, львиная доля добытого сырья пойдет прямиком в Китай. 

© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин на церемонии соединения первого звена магистрального газопровода "Сила Сибири"
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин на церемонии соединения первого звена магистрального газопровода "Сила Сибири"

Еще в мае 2014 года "Газпром" и китайская CNPC подписали договор о поставках российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", запуск которого намечен на декабрь 2019 года. Предполагается, что китайцам будут поставлять ежегодно 38 млрд кубометров газа. 

Цена решает

Помимо "Силы Сибири", Россия сейчас одновременно прокладывает новый трубопровод "Северный поток — 2"  для экспорта углеводородов в Северную Европу, и "Турецкий поток" в Турцию и, возможно, в Южную Европу.  

Трубы для строительства Турецкого потока. Архивное фото
© Фото : TurkStream
Стамбул ждет, что "Турецкий поток" станет ключевым в газоснабжении региона

На европейский газовый рынок все активней заходят США. В июне этого страна отправила первый танкер со сжиженным природным газом в Польшу,  а августе – в Литву. Ряд наблюдателей уверены, что американский импорт – прямая угроза господству России на европейском рынке углеводородов.

Впрочем, как в конце августа признала американская газета The Wall Street Journal,  экспансия США  встречает жесткое сопротивление со стороны крупнейшего игрока, а европейских потребителей никакая политика не заставит отказаться от низких цен. 

© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанк Рабочие подготовливают трубы для строящегося газопровода "Северный поток" к погрузке на судно доставки
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Рабочие подготовливают трубы для строящегося газопровода "Северный поток" к погрузке на судно доставки

Стоимость трубопроводного российского газа существенно ниже, чем сжиженного американского: 4,86 доллара против 6,29 доллара за кубометр.

"Неслучайно Литва, несмотря на все свои антироссийские настроения, только сейчас реально приступила к поставкам газа из США — и то это пробная партия. Хотя о готовности покупать газ у США они заявляли не один год", — отметил Сергей Пикин, глава Фонда энергетического развития.

Отсутствие мощностей

Еще один фактор, препятствующий активному проникновению американского газа на европейский рынок, — отсутствие мощностей по сжижению. Имеющиеся мощности уже задействованы в проектах по поставкам СПГ в Азию в Латинскую Америку. А для создания новых нужны вложения, в том числе и в строительство дополнительных судов-газовозов. 

© AFP 2017 / Jiji Press/ StringerТанкер для транспортировки сжиженного природного газа
© AFP 2017 / Jiji Press/ Stringer
Танкер для транспортировки сжиженного природного газа

Для снижения стоимости американского СПГ нужны совершенно другие объемы поставок, пока же они слишком малы. При этом потребность в газе в ЕС лишь растет. По прогнозам, к 2025 году Европе потребуется 145 миллиардов кубометров газа в год, а к 2035-му — уже 185 миллиардов кубометров. Пока нет четкого понимания по объемам поставок расширение заводов по сжижению газа для США  также весьма проблематично.

Порт при газовом терминале в Польше. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эксперт: чтобы СПГ из США занял рыночную нишу в ЕС, нужны деньги и время

Таким образом, как признали и в Минэнерго США, Вашингтону вряд ли удастся пошатнуть доминирующее положение Москвы на рынке ЕС, в ближайшие 20 лет. 

Из энергетической сферы в политическую

Впрочем, такое положение дел совсем не означает, что Америка прекратит работу по противодействию сотрудничеству России и Европы в энергетической сфере, предупреждает Алексей Гривач, заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонд национальной энергетической безопасности. 

"США будут исходить из того, что в нормальной конкурентной среде они эту конкуренцию выиграть не смогут, а потому будут пытаться в политической плоскости ограничить развитие таких проектов, как "Северный поток-2" и "Турецкий поток" ", — указывает он.

© Фото : "Турецкий поток"Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit проходит пролив Босфор для начала работ по строительству морского газопровода "Турецкий поток"
© Фото : "Турецкий поток"
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit проходит пролив Босфор для начала работ по строительству морского газопровода "Турецкий поток"

На то, что влияние США на российском газовом рынке пока очень невелико, указал эксперт Центра политики в Рабате и директор по исследованиям в парижском Институте международных и стратегических отношений (IRIS) Франсис Перрен в интервью Sputnik  France. Впрочем, в ближайшие годы, по его словам,  США будут играть все более существенную роль в мировом обороте газа: страна войдет в последующие десятилетия в тройку самых крупных экспортеров СПГ.

Строительство завода по сжижению природного газа (СПГ). Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Бахрейн надеется на старт поставок российского СПГ в начале 2019 года

Российский СПГ найдет свои рынки

Россия, в свою очередь, в стороне не останется, и "непременно также будет экспортировать СПГ",  заявил ранее генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Мохаммад Хосейном Адели в изданию Handelsblatt. 

Конкурировать  сжиженным газом со своим же трубопроводным в Европе Россия явно не собирается  - это не имеет смысла, а крупные СПГ-проекты ей нужны для других рынков 

Так, крупнейший в России проект по производству сжиженного газа "Ямал-СПГ" еще в прошлом году законтрактовал практически весь объем (96%) произведенного на заводе сжиженного природного газа по долгосрочным контрактам — на 20-25 лет вперед. Основной его потребитель  - страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

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