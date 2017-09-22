УЛЬЯНОВСК, 22 сен — РИА Новости. Проблема закредитованности регионов РФ остается острой, их финансы нужно расчистить и перевести в новое качество, заявил президент Владимир Путин.

"Нам нужно расчистить региональные финансы с тем, чтобы они приобрели новое качество, которое позволяло бы делать бюджеты на уровне регионов бюджетами развития, а не бюджетами выплачивания процентов по кредитам", — сказал Путин на заседании Госсовета.

По его словам, сейчас "31% собственных доходов регионов идет на погашение кредитов". Вместе с тем Путин отметил рост доходов субъектов Федерации как позитивный фактор и причину уменьшения закредитованности. "Кстати говоря, несмотря на то, что проблема остается крайне острой — я сейчас скажу о том, что предлагается для ее решения, — все-таки объем задолженности сокращается, потому что собственные доходы регионов растут достаточно приличными темпами", — сказал он.