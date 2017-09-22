Собянин предложил конфисковывать автобусы у нелегальных перевозчиков

УЛЬЯНОВСК, 22 сен — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с предложением конфисковывать автобусы у нелегальных перевозчиков.

Он рассказал, что за последние несколько лет в столице было задержано около 4 тысяч нелегальных автобусов, которые переместили на штрафстоянку.

"На этих автобусах можно привезти в Москву кого угодно и что угодно. К сожалению, действующая система административных штрафов не приносит результатов", — сказал мэр на заседании президиума Госсовета по вопросам пассажирских перевозок.

Он пояснил, что после уплаты штрафов перевозчики перерегистрируют свои автобусы на другие компании и продолжают ездить.

"Поэтому предлагаются такие санкции, как конфискация автобусов у нелегальных перевозчиков. Такая мера позволила бы в кратчайшие сроки навести на этом рынке порядок", — заключил Собянин.