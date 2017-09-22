Мобильный банк под угрозой: новый вирус атакует Android

МОСКВА, 22 сентября — РИА Новости, Мария Салтыкова. Новый вирус крадет данные банковских карт с мобильных устройств под управлением операционной системы Android. Об этом сообщила "Лаборатория Касперского". Число таких случаев в последние годы увеличилось, появляются вирусы, созданные и под iPhone. Как защитить от угрозы данные своих карт и что делать, если их уже успели украсть, — в материале РИА Новости.

Как работает новый троян под Android

Банковский троян Svpeng научился записывать нажатия клавиш на мобильном устройстве, сообщили в "Лаборатории Касперского". Вредоносная программа работает так: она маскируется под фальшивый Flash-плеер и после активации запрашивает права доступа к функциям для людей с ограниченными возможностями. Это позволяет трояну делать скриншоты экрана каждый раз, когда на виртуальной клавиатуре набирается символ.

Некоторые приложения, в частности банковские, запрещают делать скриншоты во время своего отображения на экране. Тогда троян выводит поверх приложения собственное фишинговое окно. После того как пользователь вводит данные, их получают уже киберпреступники. По данным "Лаборатории", с вирусом почти невозможно бороться — троян назначает себя приложением для SMS по умолчанию, а также выдает себе право совершать звонки, доступ к контактам и блокирует любые попытки отключить его администраторские привилегии.

Специалисты отмечают, что Svpeng работает даже на новейшей версии Android, где есть специальная "кнопка паники" для быстрого закрытия опасных приложений. Общее число атак пока невелико — авторы троянца еще не развернули свою активность на полную силу. Треть из них пришлась на Россию (29%), еще треть (27%) — на Германию, также вирус затронул Турцию, Польшу и Францию.

Как понять, что ваш телефон заражен, и что делать

Защититься от Svpeng все-таки можно, считают опрошенные РИА Новости специалисты по информационной безопасности. Схема, когда вирус представляется поддельным Flash-проигрывателем, используется примерно с 2011-2012 годов, отмечает аналитик компании Digital Security Егор Салтыков. Новшество, по его словам, заключается лишь в его функционале (способности записывать нажатия клавиш).

Главная опасность вируса в том, что он не эксплуатирует уязвимости системы, а просто имеет повышенные привилегии, которые пользователь выдает сам. Именно так ему удается обойти все самые новые механизмы защиты на устройствах под Android, отмечает специалист отдела исследований безопасности мобильных приложений компании Positive Technologies Николай Анисеня.

Чтобы защитить свою информацию на смартфоне, пользователю достаточно не выдавать запрашиваемые им разрешения: не выдавать вредоносной программе доступ к SMS, звонкам и прочему.

"Важно не устанавливать приложения из сомнительных источников. Если заражение уже произошло, пользователь может попытаться отключить опасные разрешения, выданные приложению ранее, через настройки, а затем удалить его", — добавил эксперт.

По словам Салтыкова из Digital Security, понять, заражен ли смартфон, можно без подключения к компьютеру: для этого в настройках надо проверить список администраторов устройства, а также то, какие приложения по умолчанию обрабатывают звонки, SMS и другие подобные функции. Там не должно быть никаких подозрительных данных. После этого необходимо проверить, какие приложения просто имеют доступ к этому функционалу (во всех телефонах, начиная с версии Android 6.0+, введена новая система управления правами приложений). "Насторожить должна любая странная активность", — пояснил он.

Могут ли считать себя в безопасности владельцы iPhone

Сделать подобные Svpeng-трояны под iOS, вероятно, не выйдет: приложениям для iOS доступно гораздо меньше функций, чем в системе Android, указал Анисеня. По его словам, трояны под iOS все же бывают, но их сложнее написать и распространить, так как для установки приложения не через App Store пользователям iPhone надо установить сертификат и подтвердить доверие к нему. "Для Android достаточно просто поставить галочку в настройках "установка из ненадежных источников", — отметил эксперт.

По словам Салтыкова, вирусы и трояны для iPhone сейчас распространены только для телефонов с установленным JailBreak, который сильно понижает уровень безопасности ОС и всего устройства.

При этом все вирусы, которые были найдены для iPhone без JailBreak, за последнее время использовались для слежки за людьми, а не для кражи денежных средств. Таким вирусом был, например, Pegasus — шпионское ПО, обнаруженное в начале 2016 года. (По данным "Лаборатории Касперского", Pegasus использовал три уязвимости в iOS для чтения SMS и электронной почты жертвы, но выпущенное обновление Apple их устранило.)

Такие атаки очень дороги — их проведение могут себе позволить только спецслужбы и преступные группы с большими бюджетами, указал аналитик. "Например, известный скупщик эксплоитов — компания Zerodium — за такую атаку (эксплоит) предлагает до 1 500 000 долларов. Так что использовать его массово для получения наибольшей финансовой выгоды нецелесообразно. Это приведет лишь к тому, что он достаточно быстро будет раскрыт компаниями по безопасности", — пояснил Салтыков.

Общие правила: как обезопасить свой телефон и данные банковских карт

Пользователям мобильных устройств под Android следует придерживаться общеизвестных рекомендаций: устанавливать приложения только из официального магазина, не открывать незнакомые ссылки из писем, SMS и других мессенджеров и так далее, указал Салтыков.

По словам Анисеня, также им надо использовать новейшие версии ОС (Android 5 или более поздние версии с последними обновлениями), не получать права суперпользователя (так называемый root) и использовать антивирус.

"В вопросе обеспечения безопасности не повредит и собственная бдительность: не стоит устанавливать подозрительные приложения от сомнительных разработчиков даже из Play Store", — добавил эксперт Positive Technologies.

В случае с iOS пользователям достаточно просто вовремя обновлять версию ОС, считает Салтыков из Digital Security. "В iOS находят очень опасные уязвимости, но появление на них вредоносного кода менее вероятно, чем на устройствах с ОС Android", — указал он. Что касается безопасности банковских приложений для iPhone и iPad — это зависит от их разработчика. В них также возможны уязвимости, которые могут привести к краже денег и без вредоносного кода на устройстве, заключил специалист.

Базовая рекомендация для владельцев банковских карт, которую обычно приводят специалисты: лучше подключить SMS-оповещение обо всех операциях по счету — тогда удастся быстро отреагировать на внезапные списания. Также можно поставить лимит на снятие крупных сумм наличных — так мошенники не смогут снять все деньги за один раз.